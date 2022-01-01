رياضة

كورونا يهدد كأس أمم إفريقيا.. ويسجل إصابات بفرق عدة

Lebanon 24
01-01-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-902752-637766289351159893.jpg
Doc-P-902752-637766289351159893.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الجمعة، إصابة 4 لاعبين من منتخب الكاميرون بكوفيد-19 قبل 9 أيام من مباراة افتتاح البطولة بين الدولة المضيفة وبوركينا فاسو.

كما كشفت منتخبات أخرى تستعد لخوض النهائيات المقرر أن تنطلق في 9 يناير عن حالات إصابة بكوفيد-19 بعد أن أعلن منتخب الرأس الأخضر إصابة 7 لاعبين آخرين بالفيروس إضافة إلى لاعب في منتخب المغرب.

ويأتي ذلك إضافة لحالات إصابة أعلنتها الجزائر وكوت ديفوار، الخميس، وربما يحرم منتخب كوت ديفوار أيضا من جهود الحارس الأساسيسي لفان جبوهو بسبب الإيقاف.

وعاقب الاتحاد الدولي (الفيفا) جبوهو الذي يلعب في إثيوبيا بالإيقاف مؤقتا بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محفزة للأداء.

وأعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم هذا القرار لكن اتحاد كرة القدم في كوت ديفوار لم يؤكده.

من ناحية أخرى، أصيب إيريك مكسيم شوبو-موتنغ لاعب الكاميرون خلال التدريبات وينتظر معرفة إذا كان بوسعه اللعب.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن لاعب بايرن ميونيخ المتوقع أن يقود خط هجوم الدولة المضيفة شعر "بألم شديد في ركبته اليمنى" وأجرى فحصا بالأشعة وينتظر النتيجة وسط مخاوف من غياب المهاجم البالغ عمره 32 عاما عن البطولة.
 
وأعلنت الكاميرون أيضا أن المدافع البارز ميشيل نغادو-نغادغويولا عب الوسط بيير كوندي مالونغ والجناح كريستيان باسوجوغ والحارس الاحتياطي جان إيفالا أصيبوا جميعا بكورونا.

وألغى منتخب الرأس الأخضر بالفعل مباراة ودية دولية أمام المغرب قبل أن يعلن عن حالات إصابة جديدة بالفيروس في معسكره الداخلي، الجمعة.

وقال منتخب الرأس الأخضر في بيان إن اللاعبين المصابين يخضعون للعزل الذاتي، لكنهم لا يشتكون من أي أعراض وإن 15 لاعبا فقط شاركوا في التدريبات الجمعة.

كما قرر بدر بانون مدافع المغرب، الذي ضمه المدرب للتشكيلة في اللحظات الأخيرة، تأجيل خططه للحاق بمنتخب المغرب في معسكره بالإمارات بعد إصابته بكورونا.

ويوم الخميس قال منتخب كوت ديفوار إن اللاعبين القادمين من أوروبا لمعسكره في جدة بالسعودية أصيبوا بالفيروس ووضعتهم السلطات المحلية في الحجر الصحي.

وقال منتخب الجزائر في وقت سابق هذا الأسبوع إن لاعبيه يوسف بلايلي ومحمد أمين توجاي وحسين بن عيادة أصيبوا بكوفيد-19 في معسكر تدريبي في قطر.
المصدر: سكاي نيوز
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:06 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-01-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
02:00 | 2022-01-01
02:00 | 2022-01-01
23:00 | 2021-12-31
16:00 | 2021-12-31
14:00 | 2021-12-31
11:00 | 2021-12-31
فيديو
lebanon 24
11:00 | 2021-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website