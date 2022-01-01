كورونا يهدد كأس أمم إفريقيا.. ويسجل إصابات بفرق عدة

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الجمعة، إصابة 4 لاعبين من منتخب الكاميرون بكوفيد-19 قبل 9 أيام من مباراة افتتاح البطولة بين الدولة المضيفة وبوركينا فاسو.كما كشفت منتخبات أخرى تستعد لخوض النهائيات المقرر أن تنطلق في 9 يناير عن حالات إصابة بكوفيد-19 بعد أن أعلن منتخب الرأس الأخضر إصابة 7 لاعبين آخرين بالفيروس إضافة إلى لاعب في منتخب المغرب.ويأتي ذلك إضافة لحالات إصابة أعلنتها الجزائر وكوت ديفوار، الخميس، وربما يحرم منتخب كوت ديفوار أيضا من جهود الحارس الأساسيسي لفان جبوهو بسبب الإيقاف.وعاقب الاتحاد الدولي (الفيفا) جبوهو الذي يلعب في إثيوبيا بالإيقاف مؤقتا بعد سقوطه في اختبار للكشف عن مادة محفزة للأداء.وأعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم هذا القرار لكن اتحاد كرة القدم في كوت ديفوار لم يؤكده.من ناحية أخرى، أصيب إيريك مكسيم شوبو-موتنغ لاعب الكاميرون خلال التدريبات وينتظر معرفة إذا كان بوسعه اللعب.وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن لاعب بايرن ميونيخ المتوقع أن يقود خط هجوم الدولة المضيفة شعر "بألم شديد في ركبته اليمنى" وأجرى فحصا بالأشعة وينتظر النتيجة وسط مخاوف من غياب المهاجم البالغ عمره 32 عاما عن البطولة.