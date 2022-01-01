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رياضة
الدوري السعودي.. كورونا يضرب الهلال والأهلي ويعصف بالفتح
Lebanon 24
01-01-2022
|
08:00
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تواصل الأندية السعودية لكرة القدم الإعلان عن إصابات لاعبيها وإدارييها بفيروس كورونا وآخرها الهلال والأهلي.
وأعلن نادي الهلال حامل اللقب إصابة مهاجمه صالح الشهري، فيما كشف الأهلي جدة عن إصابة مدافعه معتز هوساوي قبل مواجهة الشباب السبت.
وكان نادي الفتح صاحب حصة الأسد من الإصابات خلال الفترة الأخيرة، بعدما أعلن ارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 20 لاعبًا بالإضافة إلى 7 أفراد من الجهازين الفني والطبي والإداري.
وأظهرت المسحة الأخيرة إصابة 14 لاعبًا وهم: الجزائري سفيان بن دبكة، المغربي مراد باتنا، الأوكراني مكسيم كوفال، عمار الدحيم، عبدالله اليوسف، النروجي غوستاف ويكهايم، وليد العنزي، نواف بوشل، زياد الجري، ماجد كنبه، منذر النخلي، عثمان العثمان، خالد كمال ونواف القرني.
واستعان المدير الفني للفريق البلجيكي يانييك فيريرا بعدد من لاعبي درجة الشباب لسد النقص الحاصل في صفوف الفريق، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة النصر السبت.
وتنص المادة الخامسة من التنظيمات الخاصة بجائحة كورونا في المسابقات الكروية أنه لا يسمح بلعب أي مباراة إذا لم تكن قائمة البداية لكل واحد من الفريقين المتنافسين تحتوي على حد أدنى من اللاعبين الحاضرين، وحددت المادة ذاتها عدد 13 لاعبًا، بما فيهم حارس مرمى واحد في بطولات دوري المحترفين والمستويين الثاني والثالث.
المصدر: الحرة
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