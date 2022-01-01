أصغر وأطول لاعب في كأس أمم إفريقيا (صورة)

بات اللاعب الموريتاني بيات لكويري، أصغر لاعب في قائمة المنتخبات المشاركة في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية المقررة في الكاميرون خلال الأيام المقبلة من شهر كانون الثاني الجاري.



ويلعب بيات لنادي الجمارك الموريتاني، وتم استدعاؤه للمنتخب من قبل المدرب ديدييه دا روزا، لتمثيل موريتانيا في نهائيات كأس أمم إفريقيا، ليكون بذلك أصغر لاعب في البطولة.

وجاء اختيار لكويري البالغ 16 عامًا (مواليد شهر إبريل عام 2005)، في القائمة النهائية للمنتخب بعد استبعاد كل من بكاري أنداي لاعب رودوس اليوناني،(لأسباب صحية) وسليمان آن لاعب رويال فيرتون البلجيكي.



وبعد انفراد قائمة المنتخب الموريتاني لكرة القدم، بحضور أصغر لاعب في البطولة، شهدت أيضًا تصنيف مدافع المنتخب عبدول با، كأطول لاعب في النسخة المقبلة من كأس إفريقيا.

ويبلغ طول عبدول، مترين وثلاثة سانتيمترات، متصدرًا بذلك قائمة أطول اللاعبين في بطولة "الكان" حسب ما أورد موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.