رياضة

وفاة وكيل أعمال مارادونا وأساطير كرة القدم

Lebanon 24
02-01-2022 | 02:00
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أعلنت شركة خوان فيغر وفاة وكيل الأعمال المخضرم من أوروغواي، الجمعة، والذي ساهم في إتمام صفقات باهظة للاعبي كرة القدم من أميركا الجنوبية.

وكتبت ستيفاني فيغر وهي وكيلة رياضية عبر "إنستغرام": "بقلب يعتصره الألم أشارككم نبأ انتهاء عام 2021 دون جدي خوان".

وذكرت مجموعة فيغر عبر "إنستغرام": "بكل حزن وبعد صراع توفي اليوم عقب أزمة قلبية".
 
وقالت وسائل إعلام في البرازيل، حيث عاش هناك العديد من السنوات، إنه فارق الحياة عن عمر 87 عامًا.

ولعب فيغر دورًا في انتقال أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا إلى نابولي عام 1986 والبرازيلي روماريو من أيندهوفن إلى برشلونة، كما ساهم في انتقال دينيلسون من ساو باولو إلى ريال بيتيس العام 1998 في صفقة قياسية عالمية آنذاك.

ومن بين اللاعبين الذين تفاوض من أجل انتقالاتهم نجوم البرازيل سقراطيس ودونغا وروبينيو وروبرتو كارلوس.
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