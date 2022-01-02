رياضة

ابتداء من هذا الشهر.. 7 نجوم يستطيعون التوقيع لناد جديد "مجانا"

Lebanon 24
02-01-2022 | 08:00
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دخلنا رسميا بالعام الجديد، وفي عالم كرة القدم، هذا الأمر يعني فتح باب سوق الانتقالات الشتوية بشكل رسمي، وهو سوق الانتقالات الذي يشهد عادة انتقالات "طارئة" للاعبين، ومفاجآت غير متوقعة، لأنه يأتي وسط الموسم الكروي المشتعل.

وتتجه أنظار الأندية نحو أبرز نجوم العالم، الذين تنتهي عقودهم في 2022، مما يعني أن لهم حرية الانتقال مجانا الصيف المقبل، والتوقيع مع ناد جديد بدءا من اليوم، وهو أمر مغر للأندية، التي تستهدف هؤلاء اللاعبين المجانيين برواتب عالية تقنعهم بالانتقال.

هنا أبرز 7 نجوم سيصبحون "بالمجان" في صيف، ويمكنهم التوقيع مع أي ناد وحسم انتقالهم، ابتداء من كانون الثاني 2022.

كيليان مبابي

أبرز هؤلاء النجوم هو الفرنسي كيليان مبابي، الذي رفض تجديد عقده مع باريس سان جرمان، وأصر على تحقيق حلمه باللعب لريال مدريد الإسباني.

الجماهير تترقب توقيع مبابي مع النادي "الملكي"، والذي قد يأتي خلال الأسابيع القادمة، بما أن قوانين الفيفا تسمح للاعبين بالتفاوض والتوقيع لناد جديد، في آخر 6 أشهر من عقدهم الجاري.

بول بوغبا

رحلة بول بوغبا مع مانشستر يونايتد تبدو في طريق النهاية، ومن المتوقع أن يوقع النجم الفرنسي لناد جديد في الصيف، على أن تبدأ عملية الحسم في يناير.

بول ديبالا

قد نرى الموهوب الأرجنتيني بول ديبالا بقميص غير يوفنتوس، أخيرا، بعد أن انخفض مستواه كثيرا وغاب عن التسجيل.

يجمع الخبراء على موهبة ديبالا، كما أنهم يجمعون على ضرورة خروجه من يوفنتوس، الذي فشل في التطور فيه بآخر أعوام.


عثمان ديمبيلي

موهبة برشلونة الإسباني عثمان ديمبيلي قريب من المغادرة، وقد يتم الأمر في يناير قبل الصيف، ولكن الوجهة غير معروفة حتى الآن.

فرانك كيسيه

لاعب وسط أي سي ميلان الإيفواري فرانك كيسيه، أصبح هدفا لأندية عديدة، تبحث عن القوة في وسط الملعب.

كيسيه أبدى رغبته بالرحيل، وقد نراه يوقع مع فريق جديد في يناير.
 
أنتونيو روديغر

أصبح المدافع الألماني أنتونيو روديغر واحدا من أقوى المدافعين بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأمر الذي زاد ثقته بنفسه، ورفع مطالبه.

يبدو من الواضح أن روديغر لا يريد الاستمرار مع تشلسي الإنجليزي، وهدفه البحث عن نادي جديد براتب ضخم، مما يعني احتمال توقيعه لأحد كبار أوروبا، مثل ريال مدريد، خلال شهر يناير.

لورينزو إنسيني

الجناح الإيطالي الموهوب لورينزو إنسيني قد يغادر بيته القديم نابولي، ويتجه لخوض تجربة جديدة في بلد جديد.

منظر إنسيني بقميص غير نابولي غير مألوف للجميع، ولكنه يبدو عازم على تحدي نفسه والتوقيع لخوض مغامرة جديدة قبل أن يصل عمر الثلاثين.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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