نيمار يُقلد محمد رمضان.. ويهزم بطلاً لبناني الأصل! (صور)

لفت اللاعب نيمار الانتباه قبل يومين من احتفاله في مدينة سان باولو باستقبال العام الجديد مساء الجمعة الماضي، بما لا علاقة له هذه المرة بكرة القدم، حين هزم الفائز في 2011 ببطولة العالم بالبوكر، وهو البرازيلي Andre Akkari المتحدر من جد هاجر من مدينة طرابلس اللبنانية إلى البرازيل في أوائل القرن الماضي.

أما عربيا، فظهر بصور نشرها أمس السبت على انستغرام وبدا في إحداها شبيها إلى حد ما بالفنان المصري محمد رمضان.

هزيمة بعيد ميلاده

وكان نيمار نظم بنفسه بطولة محلية بالبوكر في سان باولو، شارك فيها صديقه اندريه عكاري، كما ومحترفون آخرون باللعبة التي سبق أن قال إنه سيحترفها بعد اعتزاله كرة القدم.

ولم تذكر وسائل إعلام برازيلية كم كان نصيبه من الربح يوم خاض المباراة التي صادفت يوم الأربعاء الماضي احتفاله بعيد ميلاده الثامن والأربعين.

أما صورته الشبيه فيها بمحمد رمضان، فنراه رافعا أصبعه بالطريقة التي يرفعه بها الفنان المصري حين أدائه لأغنية "نمبر وان" المشير بها إلى أنه الرقم واحد بين الفنانين، مع أنه نفى هذه الإشارة، وهي صورة تم التقاطها لنيمار مساء 31 كانون الأول الماضي، حين أقام حفلا في فيلا من 7 غرف، اشتراها حديثا بأكثر من 3 ملايين و300 ألف دولار في مدينة سان باولو.

نيمار يقضي بين سان باولو وريو دي جنيرو، فترة نقاهة بدأت في أواخر تشرين الثاني الماضي، وقد تستمر لأسبوع آخر، بعد إصابة قوية تعرض لها أثناء مباراة لعبها ضد فريق "سان اتيان" في الدوري الفرنسي، وعلى أثرها أصدر ناديه بيانا أكد فيه إصابته بالتواء بالكاحل الأيسر، لذلك قرروا أن يغيب عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.