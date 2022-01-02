رياضة

"الملك كازو" سيلعب مجددا بعمر الـ55

Lebanon 24
02-01-2022 | 16:00
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أعلن أسطورة كرة القدم الياباني كازويوشي ميورا الملقب بـ"الملك كازو" عودته إلى الملاعب بعمر الخامسة والخمسين الأحد.

وأكد اللاعب أنه توصل إلى اتفاق للعب في صفوف نادي سوزوكا بوينت غيترز الذي يلعب في صفوف الدرجة الرابعة في الدوري الياباني والذي يشرف على تدريبه شقيقه الأكبر.
وقال ميورا لوسائل الإعلام المحلية: "الفريق متفق بنسبة 100% مع رغباتي"، مشيرا إلى رغبته في الاستمرار باللعب حتى بلوغه الستين من عمره.

وكان ميورا عزز رقمه القياسي كاللاعب الأكبر سنا في اليابان عندما دافع عن ألوان يوكوهاما أف سي في دوري الدرجة الأولى في بلاده، لكن اكتفى بخوض دقيقة واحدة فقط في صفوف فريقه الذي أنهى الموسم في المركز الأخير.

المصدر: روسيا اليوم
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