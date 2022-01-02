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رياضة
ضربة موجعة لبايرن بسبب كورونا
Lebanon 24
02-01-2022
|
14:00
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كشف بايرن ميونخ، أن حارس مرمى الفريق وقائده مانويل نوير من بين 4 لاعبين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. كما أعلن أن الفريق أرجأ موعد عودته للتدريبات لإتاحة الوقت لإجراء الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا.
وذكر بايرن في بيان: "في الأساس كان من المقرر أن تبدأ تدريبات الفريق 2 كانون الثاني، ولكن بعد تعديل مفهوم الاختبار والنظافة وموقف الجائحة الحالي، يجب على كل اللاعبين والمدربين والعاملين بالفريق أن يجروا اختبار (بي.سي.آر) يوم 3 من الشهر الجاري".
وأكد بايرن أن 4 لاعبين سيغيبون عن بداية التدريبات عقب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا.
وثبتت إصابة نوير بعد أن قضى فترة العطلة الشتوية في المالديف، ونفس الأمر حدث مع كينجسلي كومان (دبي)، وكورنتين توليسو (فرنسا)، وعمر ريتشاردز.
وذكر بايرن أن اللاعبين الأربعة بحالة جيدة، ونفس الأمر بالنسبة للمدرب المساعد دينو توبمولر الذي أصيب بفيروس كورونا.
ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليغا) بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، ويستأنف مباريات بالدوري يوم الجمعة المقبل بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.
يذكر أن العديد من لاعبي بايرن، بالإضافة إلى جوليان ناجلسمان ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا العام الماضي.
المصدر:
روسيا اليوم
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