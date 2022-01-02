فوز العهد وطرابلس وتعادل النجمة والتضامن في بطولة لبنان لكرة القدم

احتفظ العهد المتصدر بفارق النقاط الثلاث عن وصيفه النجمة، بفوزه على مضيفه الاخاء الاهلي عاليه 1 - 0 في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب امين عبد النور البلدي في بحمدون، في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري العام اللبناني ال62 لكرة القدم.وسجل للعهد المهاجم هلال الحلوة، فرفع رصيده الى 20 نقطة من ستة انتصارات وتعادلين، فيما عانى الاخاء الاهلي خسارته الخامسة وتجمد رصيده عند سبع نقاط وتراجع الى المركز الثامن.وعلى ملعب صور البلدي في صور، انتزع التضامن صور تعادلا غاليا من ضيفه النجمة 1 - 1.وافتتح النبيذي التسجيل عبر الظهير علي حمام في الشوط الاول، فيما عادل كريم منصور للتضامن من ضربة جزاء "بنالتي" في الشوط الثاني.وهذا التعادل الرابع للنجمة الوصيف ب16 نقطة، فتخلف بفارق اربع نقاط عن العهد. والتعادل الخامس للتضامن الدي رفع رصيده الى ثماني نقاط واحتفظ بالمركز السابع.وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، اسقط طرابلس الرياضي مضيفه الحكمة بيروت بثلاثية بيضاء 3 - 0 محققا فوزه الثالث في مقابل خسارة خامسة للحكمة. وتقدم الفائز الى المركز الخامس بعشر نقاط، فيما تراجع الحكمة الى المركز السادس بتسع نقاط.