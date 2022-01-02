رياضة

باريس سان جيرمان: ميسي مصاب بكورونا مع 3 لاعبين آخرين

Lebanon 24
02-01-2022 | 12:15
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في خبر حزين أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد، إصابة أربعة من لاعبيه وأحد أفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق في كأس فرنسا مساء غد الاثنين. وقال النادي في بيان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إن نجم كرة القدم ليونيل ميسي مصاب بالإضافة إلى 3 آخرين، هم كل من الظهير الأيسر خوان بيرنات، وحارس المرمى الاحتياطي سيرجيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا، البالغ من العمر 19 عامًا.
5 حالات إيجابية
وكان النادي أوضح مساء أمس السبت، أن النتائج التي أجريت خلال فترة التوقف الشتوية وقبل معاودة التدريبات السبت، أظهرت 4 حالات إيجابية في صفوف اللاعبين وحالة واحدة طالت أحد أفراد الجهاز الفني، مضيفا أن الأفراد المعنيين سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد .

إلا أنه لم يعلن حينها عن أسماء المصابين، ليوضح اليوم إصابة مهاجمه الأرجنتيني الدولي والثلاثة الآخرين.

وكان ميسي ظهر خلال الأيام الماضية مستمتعا بوقته بين أصدقائه ومع زوجته، محتفلا بعطلة الأعياد ورأس السنة.

يذكر أنه من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان غدا نادي فان الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.

كما سيواجه وصيف بطولة العام الماضي نادي موناكو، في وقت لاحق اليوم نادي دوري الدرجة الثانية كييفيلي-روان ضمن 13 مباراة مقررا إجراؤها اليوم حيث يسعى الفريق للوصول إلى دور الستة عشر.

وكان موناكو أعلن بدوره يوم السبت إصابة سبعة من لاعبيه بفيروس كوفيد -19 دون أن تظهر على أي منهم أي علامات تثير القلق ويخضعون جميعا للحجر الصحي.
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