13
o
بيروت
13
o
طرابلس
10
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
8
o
النبطية
2
o
زحلة
6
o
بعلبك
12
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
باريس سان جيرمان: ميسي مصاب بكورونا مع 3 لاعبين آخرين
Lebanon 24
02-01-2022
|
12:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خبر حزين أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الأحد، إصابة أربعة من لاعبيه وأحد أفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا قبل مباراة الفريق في كأس فرنسا مساء غد الاثنين. وقال النادي في بيان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إن نجم كرة القدم ليونيل ميسي مصاب بالإضافة إلى 3 آخرين، هم كل من الظهير الأيسر خوان بيرنات، وحارس المرمى الاحتياطي سيرجيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا، البالغ من العمر 19 عامًا.
5 حالات إيجابية
وكان النادي أوضح مساء أمس السبت، أن النتائج التي أجريت خلال فترة التوقف الشتوية وقبل معاودة التدريبات السبت، أظهرت 4 حالات إيجابية في صفوف اللاعبين وحالة واحدة طالت أحد أفراد الجهاز الفني، مضيفا أن الأفراد المعنيين سيخضعون للبروتوكول الصحي المعتمد .
إلا أنه لم يعلن حينها عن أسماء المصابين، ليوضح اليوم إصابة مهاجمه الأرجنتيني الدولي والثلاثة الآخرين.
وكان ميسي ظهر خلال الأيام الماضية مستمتعا بوقته بين أصدقائه ومع زوجته، محتفلا بعطلة الأعياد ورأس السنة.
يذكر أنه من المقرر أن يواجه باريس سان جيرمان غدا نادي فان الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة.
كما سيواجه وصيف بطولة العام الماضي نادي موناكو، في وقت لاحق اليوم نادي دوري الدرجة الثانية كييفيلي-روان ضمن 13 مباراة مقررا إجراؤها اليوم حيث يسعى الفريق للوصول إلى دور الستة عشر.
وكان موناكو أعلن بدوره يوم السبت إصابة سبعة من لاعبيه بفيروس كوفيد -19 دون أن تظهر على أي منهم أي علامات تثير القلق ويخضعون جميعا للحجر الصحي.
الأكثر قراءة
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
Lebanon 24
جميل السيد يكشف موعد انخفاض سعر الدولار.. هذا ما قاله
06:02 | 2022-01-02
02/01/2022 06:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج تملك "الحاسة السادسة" لا يمكن خداعها.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج تملك "الحاسة السادسة" لا يمكن خداعها.. هل أنت من بينها؟
00:30 | 2022-01-02
02/01/2022 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"راحت السكرة واجت الفكرة".. إقفال عام بعد الأعياد؟
Lebanon 24
"راحت السكرة واجت الفكرة".. إقفال عام بعد الأعياد؟
03:30 | 2022-01-02
02/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الابراج الصينية أصدق؟.. اليكم توقعات ماغي فرح لسنة 2022
Lebanon 24
الابراج الصينية أصدق؟.. اليكم توقعات ماغي فرح لسنة 2022
10:11 | 2022-01-02
02/01/2022 10:11:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريو باسيل يُقبل زوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث المواقع (صور)
Lebanon 24
ماريو باسيل يُقبل زوجته الروسية الشقراء.. وجمالها حديث المواقع (صور)
03:00 | 2022-01-02
02/01/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-01-02
"الملك كازو" سيلعب مجددا بعمر الـ55
14:00 | 2022-01-02
ضربة موجعة لبايرن بسبب كورونا
11:00 | 2022-01-02
فوز العهد وطرابلس وتعادل النجمة والتضامن في بطولة لبنان لكرة القدم
08:00 | 2022-01-02
ابتداء من هذا الشهر.. 7 نجوم يستطيعون التوقيع لناد جديد "مجانا"
05:00 | 2022-01-02
رونالدو يكشف عن "معاناته" في 2021
02:00 | 2022-01-02
وفاة وكيل أعمال مارادونا وأساطير كرة القدم
فيديو
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
خامنئي يجهش بالبكاء.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2022-01-02
03/01/2022 05:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
Lebanon 24
إليكم أبرز توقعات مايك فغالي لعام 2022.. هذا ما قاله عن الدولار ولبنان وسوريا (فيديو)
02:00 | 2022-01-02
03/01/2022 05:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب: حلاقة شعري شجعت محاربات السرطان
11:00 | 2022-01-01
03/01/2022 05:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact