رياضة

محمد صلاح يحصد لقباً جديداً!

Lebanon 24
03-01-2022 | 02:00
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أصبح النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي هو الهداف التاريخي للريدز أمام فرق لندن بعد هدفه في مرمى تشيلسي.
 
ويستضيف حالياً فريق تشيلسي منافسه ليفربول على ملعب “ستامفورد بريدج” في قمة مباريات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتقدم حالياً فريق ليفربول على أصحاب الأرض تشيلسي بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم النجم السنغالي ساديو ماني بالهدف الأول، وجاء بعده زميله محمد صلاح الذي سجل هدفاً رائعاً في شباك إدوارد ميندي.
 
وفي الدقيقة 26، نجح محمد صلاح في تسجيل هدف ليفربول الثاني بطريقة رائعة، بعد تمريرة متقنة من النجم الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.
 
وبهذا الهدف، دخل محمد صلاح تاريخ ليفربول من أوسع أبوابه بتسجيله الهدف رقم 14 مع ليفربول أمام أندية لندن، ليكون بذلك الهداف التاريخي للريدز أمام الفرق اللندنية، متفوقاً على الأسطورة ستيفين جيرارد صاحب 13 هدفاً.

الجدير بالذكر أن ليفربول سيقلص الفارق بينه وبين مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي إلى تسع نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة للريدز.

سبورت 360عربية
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