رياضة

وكيل رونالدو يحسم الجدل... هل سيواصل اللاعب الشهير مسيرته؟

Lebanon 24
03-01-2022 | 05:00
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 لطالما ما أثيرت الشائعات، حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو كلما تعثر فريقه مانشستر يونايتد في أي من مبارياته، رغم نجاح اللاعب في تسجيل 14 هدفا في النصف الأول من الموسم.
لينهي البرتغالي خورخي مينديز، وكيل رونالدو، الجدل حول حالة موكله الذي عاد إلى مانشستر يونايتد، قادما من يوفنتوس، الصيف الماضي.
وقال مينديز في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": كريستيانو يشعر بسعادة بالغة في مانشستر يونايتد.
وأضاف: سيواصل تقديم مستويات رائعة كما اعتاد على مدار مسيرته، وهذا الموسم سيكون رائعا بالنسبة له.. أنا متأكد من ذلك.
ووصل رونالدو، إلى المركز الـ14 في قائمة الهدافين التاريخيين للشياطين الحمر بعدما سجل هدفه الـ132، خلال فوز فريقه على بيرنلي (3-1)، الخميس، في البريميرليغ.
كما يملك رونالدو 8 أهداف يحتل بها المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم.
المصدر: رأي اليوم
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