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رياضة
بوكيتينو يعلّق على مستقبل مبابي بتصريح "غامض"
Lebanon 24
03-01-2022
|
11:00
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علّق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان، في مؤتمر صحفي، على مسألة تجديد عقد الفرنسي الدولي كيليان مبابي، والذي أصبح حرا للانتقال إلى أي ناد مع بداية العام 2022.
وقال بوكيتينو ردا على سؤال حول وجود مخاوف من تراجع أداء مبابي مع اقتراب موعد انتهاء عقده مع سان جرمان في يونيو القادم: "صحيح أن مسألة عقود اللاعبين تؤثر عليهم ولكن ذلك ينطبق على أولئك الذين لا يمتلكون قوة التحكم لإدارتها".
وأضاف: "الأمر لا ينطبق على مبابي الذي يتمتع بحس مسؤولية عال. نأمل أن يواصل تقديم نفس المستوى من الأداء"، حسبما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.
وتابع قائلا: "يريد سان جرمان الاحتفاظ بمبابي لفترة طويلة. المسألة الآن بين النادي واللاعب".
وكان المدير الرياضي للنادي الفرنسي ليوناردو قد قال في تصريحات صحفية أواخر الشهر الماضي: "إذا قرر مبابي البقاء، فسيبقى وهذه رغبتنا. الوضع معقد لأننا نريده أن يظل طوال حياته، ولكن علينا احترام موقفه".
وسبق لمبابي أن ألمح أنه يود الانتقال لريال مدريد الإسباني، وكان قد أشار في إحدى مقابلاته أنه منفتح على أي عروض بعيدا عن سان جرمان.
وذكر تقرير سابق لموقع "سكاي سبورتس" أن النادي الملكي، قدم عرضا للفريق الباريسي لضم مبابي مقابل 220 مليون يورو، إلا أن "المرينغي" لم يتلق أي رد.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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