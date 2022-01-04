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رياضة
لاعب برازيلي شهير أصيب بكورونا.. ما هو وضعه الصحي؟
Lebanon 24
04-01-2022
|
02:00
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أعلن نادي "كروزيرو" البرازيلي، إصابة نجم كرة القدم السابق رونالدو نازاريرو بفيروس كورونا.
وقال النادي في منشور على حسابه الرسمي في "إنستغرام": "جاءت نتائج اختبار رونالدو نازاريرو، الخاصة بفيروس كورونا إيجابية".
وأضاف البيان: "إصابة رونالدو ستحول دون حضوره الاحتفالات التي تقام بمناسبة مرور 101 عام على تأسيس النادي".
ويعاني رونالدو الذي اعتزل كرة القدم في عام 2011، من أعراض خفيفة، وقد طلب منه الأطباء الالتزام بالراحة والخضوع للعزل الذاتي، حسبما ذكر موقع "فوتبول إيطاليا".
جدير بالذكر أن رونالدو كان قد اشترى 90 في المئة من أسهم "كروزيرو" في 18 من ديسمبر الماضي، علما أن النجم البرازيلي بدأ مع النادي مسيرته الكروية.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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