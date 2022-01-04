رياضة

ما سر لياقة رونالدو العالية؟

Lebanon 24
04-01-2022 | 05:00
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أفادت تقارير إعلامية بشراء نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو لجهاز يعمل على تحسين لياقته البدنية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، اشترى جهازا عبارة عن "غرفة أوكسجين"، للحفاظ على لياقته العالية وتحسينها.


وسيكون بمقدور "صاروخ ماديرا" بفضل الجهاز تنفس الهواء النقي، ونقل الأوكسجين مباشرة لبلازما الدم، الأمر الذي يساعد في إصلاح الأنسجة التالفة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر لم تذكر اسمه قوله: "الجميع يعرف أن رونالدو يهتم كثيرا بلياقته البدنية، ويكرّس الكثير من الوقت ليكون في أفضل حالاته".


وأضاف المصدر: "استخدم غرف الأوكسجين من قبل خلال مسيرته الكروية، ولكن ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، لذلك قرر شراء واحدة وتركيبها في منزله".
 
وتابع: "إذا شعر بألم في أي وقت، يمكنه استخدام الجهاز والتمتع بفوائده. سيخفف الجهاز من احتمالات غيابه عن بعض المباريات بداعي الإصابة".

وسبق للنجم البرتغالي أن استخدم جهازا مماثلا في عام 2016، خلال عطلة قضاها في إيبيزا بإسبانيا، لتسريع التعافي من إصابة في الركبة.

كما تحدثت تقارير عن شحن رونالدو لغرفة علاج بالتبريد لبريطانيا عندما انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد.
المصدر: سكاي نيوز
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