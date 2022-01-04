ما سر لياقة رونالدو العالية؟

أفادت تقارير إعلامية بشراء نجم مانشستر يونايتد البرتغالي كريستيانو رونالدو لجهاز يعمل على تحسين لياقته البدنية.وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن اللاعب البالغ من العمر 36 عاما، اشترى جهازا عبارة عن "غرفة أوكسجين"، للحفاظ على لياقته العالية وتحسينها.وسيكون بمقدور "صاروخ ماديرا" بفضل الجهاز تنفس الهواء النقي، ونقل الأوكسجين مباشرة لبلازما الدم، الأمر الذي يساعد في إصلاح الأنسجة التالفة.ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر لم تذكر اسمه قوله: "الجميع يعرف أن رونالدو يهتم كثيرا بلياقته البدنية، ويكرّس الكثير من الوقت ليكون في أفضل حالاته".وأضاف المصدر: "استخدم غرف الأوكسجين من قبل خلال مسيرته الكروية، ولكن ليس من السهل العثور عليها في المملكة المتحدة، لذلك قرر شراء واحدة وتركيبها في منزله".