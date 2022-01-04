رياضة

تشافي يوجه رسالة تحذير لعثمان ديمبلي

Lebanon 24
04-01-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-903803-637769216718180285.jpg
Doc-P-903803-637769216718180285.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الإسباني تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم أن على لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي بذل المزيد من الجهد من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع مع أي فريق بدءًا من كانون الثاني الجاري، والانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني في الصيف المقبل.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود خلافات حادة بين إدارة برشلونة وديمبلي في ما يتعلق بتجديد عقده، لا سيما في ظل المطالب المادية المرتفعة للاعب الفرنسي.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، المكرس لمواجهة ليناريس، غدًا الأربعاء، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا: "ديمبيلي يجب أن يفكر في نفسه، أعتقد أن مستقبله سيرتبط باستمراره في برشلونة".

وأوضح: "المشروع الرياضي بالنسبة له لن يكون أفضل في مكان آخر من هنا، وقد قلت له ذلك، أنا مطمئن وأنتظر الأخبار، الآن لم يعد الأمر يتوقف علي، بل على النادي وعثمان نفسه".
 
وانضم عثمان ديمبلي إلى برشلونة في صيف 2017 قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، ولكنه ابتعد عن المباريات لفترات طويلة، بسبب سلسلة من الإصابات، وعدم الالتزام بالتدريبات والانضباط بالشكل المطلوب.

ويأتي ذلك بعد أيام من احتفال عثمان ديمبلي بزفافه في المغرب، الذي فاجأ به نجوم برشلونة، لأنه لم يبلغهم بهذه الخطوة، ولم يعرفوا أنه كان يخطط لها من الأساس.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكتالونية، أن لاعبي برشلونة فوجئوا بمقاطع الفيديو والصور المسربة من حفل الزفاف الذي أقيم يوم الخميس 20 كانون الأول الماضي، ودعا إليه ديمبلي بعض لاعبي كرة القدم، ومنهم زميله في المنتخب، دايوت أوباميكانو.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، أيضا إلى أن حفل زفاف ديمبلي يتزامن أيضا مع المفاجأة التي فجرها اللاعب الفرنسي بشأن استعداده لتجديد عقده مع برشلونة خلال أيام لمدة 5 مواسم جديدة، مع الاستعداد لتخفيض راتبه مع النادي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2022-01-05
08:00 | 2022-01-05
05:00 | 2022-01-05
02:00 | 2022-01-05
16:00 | 2022-01-04
14:00 | 2022-01-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website