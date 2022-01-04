تشافي يوجه رسالة تحذير لعثمان ديمبلي

أكد الإسباني تشافي هرنانديز مدرب برشلونة الإسباني لكرة القدم أن على لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي بذل المزيد من الجهد من أجل تجديد عقده مع الفريق الكتالوني.وينتهي عقد ديمبلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ما يتيح له التوقيع مع أي فريق بدءًا من كانون الثاني الجاري، والانتقال إلى صفوفه بشكل مجاني في الصيف المقبل.وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى وجود خلافات حادة بين إدارة برشلونة وديمبلي في ما يتعلق بتجديد عقده، لا سيما في ظل المطالب المادية المرتفعة للاعب الفرنسي.وقال تشافي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، المكرس لمواجهة ليناريس، غدًا الأربعاء، في دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا: "ديمبيلي يجب أن يفكر في نفسه، أعتقد أن مستقبله سيرتبط باستمراره في برشلونة".وأوضح: "المشروع الرياضي بالنسبة له لن يكون أفضل في مكان آخر من هنا، وقد قلت له ذلك، أنا مطمئن وأنتظر الأخبار، الآن لم يعد الأمر يتوقف علي، بل على النادي وعثمان نفسه".