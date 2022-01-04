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رياضة
نادي النجمة يعلق مشاركته في بطولة لبنان لكرة القدم: "طفح الكيل"
Lebanon 24
04-01-2022
|
12:40
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أعلن رئيس نادي النجمة أسعد سقال في تصريح بالفيديو عبر "فيسبوك"، تعليق مشاركة فريق النادي في بطولة الدوري العام اللبناني الـ62 لكرة القدم.
وعزا سقال القرار "الى اخطاء (تحكيمية) تتكرر موسميا وتؤثر على مسيرة الفريق"، وقال: "لقد طفح الكيل".
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