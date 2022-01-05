رياضة

"فقدت الشغف"... أغرب اعتزال للاعب كرة قدم

Lebanon 24
05-01-2022 | 02:00
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عادة ما يقدم لاعبو كرة القدم على الاعتزال عندما تزيد أعمارهم بحيث لا تسعفهم لياقتهم البدنية، أو عند تعرضهم لإصابة تحول دون استمرار المسيرة.


لكن ديفي بروبر لاعب وسط أيندهوفن الهولندي ومنتخب "الطواحين" سابقا، أعلن الثلاثاء اعتزاله كرة القدم قائلا إنه "فقد شغفه باللعبة" خلال الفترة التي قضاها مؤخرا في إنجلترا مع نادي برايتون، و"لم يعد يشعر بالارتياح لثقافة كرة القدم".

ورحل بروبر (30 عاما) عن برايتون في سوق الانتقالات التي سبقت الموسم الجاري، بعدما قضى 4 سنوات في نادي الساحل الجنوبي الإنجليزي، وكان يأمل في العودة إلى فترة ثانية مع أيندهوفن، مما قد يجعله يستعيد دوافعه.
إلا أنه قال: "لسوء الحظ، لم يكن ذلك سهلا للغاية، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنني لا أشعر بالارتياح لثقافة كرة القدم. ومع ذلك، فقد تكيفت معها لفترة طويلة لم أعد أريد ذلك بعد الآن".

ولعب بروبر آخر مرة بقميص منتخب هولندا عام 2019، بعد أن ظهر لأول مرة معه قبلها بأربع سنوات.

وانتقل بروبر إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2017 ، ليجد أنه "يفقد متعة كرة القدم ببطء"، على حد قوله.

وأضاف أن جائحة فيروس كورونا جعلت الأمور أكثر صعوبة، موضحا: "وجدت صعوبة بالغة في إدارة الانضباط الضروري من أجل أداء أفضل، وفي ترك حياتي تتحدد بالكامل من خلال جدول كرة القدم المزدحم. فترة فيروس كورونا وقلة زيارات العائلة والأصدقاء لم تفيدني أيضا في ذلك الوقت".

ولا يزال لدى بروبر سنة ونصف السنة متبقية في عقده مع أيندهوفن، إلا أنه قال: "لقد اتخذت القرار (بالاعتزال) قبل عيد الميلاد وأشعر بالارتياح".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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