أغلى 5 نجوم في أمم إفريقيا.. من هم؟

"ملايين الدولارات تجري على الأرض".. هكذا الحال في عدد كبير من المنتخبات المشاركة بكأس أمم إفريقيا، التي تنطلق الأحد وتستمر حتى السادس من فبراير المقبل في الكاميرون، بمشاركة 24 منتخبا.ويعوّل كثيرون على نجاح البطولة بالنظر إلى العدد الكبير من النجوم المشاركين فيها، وفيما يلي قائمة بأغلى 5 لاعبين في هذه النسخة من أمم إفريقيا، وفقا لأرقام موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقدير أسعار اللاعبين:1) محمد صلاحيتصدر القائمة النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي، إذ تبلغ قيمته التسويقية 100 مليون جنيه إسترليني.ويقدم صلاح موسما رائعا بقميص "الريدز"، مما دفع كثيرين من جمهور اللعبة بوصفه "الأفضل في العالم" حاليا.وساهم صاحب الـ29 عاما خلال هذا الموسم بـ32 هدفا خلال 29 مباراة، ويأمل جمهور ليفربول أن يجدد "الفرعون" المصري عقده مع ناديه خلال الفترة المقبلة.2) ساديو مانيزميل "مو صلاح" السنغالي يحتل المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 80 مليون جنيه إسترليني.ويعد ماني أحد الأعمدة الأساسية لليفربول منذ انضمامه إلى صفوفه في 2016، مساهما بـ151 هدفا خلال 244 مباراة، كما سجل بقميص السنغال 26 هدفا خلال 80 لقاء.3) أشرف حكيمييحتل المدافع المغربي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي المرتبة الثالثة، بقيمة تسويقية تبلغ 70 مليون جنيه إسترليني.المستويات المميزة التي قدمها لاعب "أسود الأطلس" مع بوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي دفعت النادي الباريسي للتعاقد معه في "الميركاتو الصيفي" مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، ضمن خطة النادي الفرنسي لبناء فريق الأحلام.