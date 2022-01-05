رياضة

السم يودي بحياة لاعب الأهلي المصري السابق.. هل انتحر أو تعرض للقتل؟

Lebanon 24
05-01-2022 | 08:00
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في خبر أثار صدمة داخل الأوساط الرياضية في كوت ديفوار، توفي أوسو كونان لاعب الأهلي المصري السابق مسموما، حسبما أفادت تقارير صحفية.


واستقبل جمهور الأهلي خبر وفاة لاعب فريقهم السابق بالذهول والصدمة، بعدما أشارت التقارير إلى أن كونان "تعرض للقتل بواسطة السم" على يد أحد أقاربه.
 
ووفقا لموقع "جي تي في" الغاني، فإن كونان قتل الإثنين في كوت ديفوار، فيما أكد وكيل أعمال اللاعب الراحل أن قريبا لكونان هو المتهم الرئيسي بقتله بعدما دس له سما في كأس نبيذ.

ورحل كونان عن عمر 32 عاما، ولعب لعدد من الأندية الإفريقية والآسيوية والأوروبية، أبرزها الأهلي المصري والترجي التونسي وسيون السويسري والهجر السعودي، واختتم مسيرته بالملاعب في البكيرية، أحد فرق الدرجة الثالثة بالدوري السعودي.
المصدر: سكاي نيوز
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