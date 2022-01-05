رياضة

"كورونا" يضرب منتخب السنغال قبل انطلاق كأس إفريقيا

Lebanon 24
05-01-2022 | 14:00
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تم تأجيل سفر منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون من الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء، بعد اكتشاف ثلاث حالات إيجابية بفيروس كورونا في صفوفه.

وكشف مسؤول في وزارة الرياضة السنغالية لوكالة "فرانس برس" أن "ثمة ثلاث حالات على الأقل وتتعلق باللاعبين ساليو سيس، لوم ندايي، وحبيب ديالو، بالإضافة إلى حالات أخرى مشتبه بها"، مشيرا إلى أن المصابين سيخضعون للحجر الصحي.
المصدر: روسيا اليوم
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