هذا الفريق يعاني من تفشي كورونا.. ويرسل "طلبا عاجلا"

طلب ليفربول، من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا تأجيل مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الرابطة أمام أرسنال والمقررة، اليوم، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في النادي.وألغى ليفربول تدريبات الفريق الأول الثلاثاء.وقال النادي في بيان: "طلب ليفربول رسميا من رابطة أندية كرة القدم في إنجلترا إعادة ترتيب موعد المباراة بعد الاشتباه في حالات إصابة أخرى بكوفيد-19 بين اللاعبين وأفراد الطاقم. تؤثر هذه الحالات الجديدة إضافة إلى عوامل أخرى مثل الإصابات والمرض على اختيار التشكيلة.وتابع: "من بين الاعتبارات التي أدت إلى تقديم هذا الطلب اليوم إلى رابطة الدوري منح الجماهير أكبر قدر ممكن من الوقت قبل اتخاذ القرار بتأجيل محتمل للمباراة".