16
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
14
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
ما سبب إعلان كيروش رغبته بالاعتزال قبل أيام من أمم إفريقيا؟
Lebanon 24
06-01-2022
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
باغت البرتغالي كارلوس كيروش جمهور كرة القدم في مصر بإبلاغ الاتحاد المصري لكرة القدم برغبته بالاعتزال عقب تحقيق أهدافه المنصوص عليها في العقد خلال فترة قيادته الفراعنة.
وتستعد مصر لخوض غمار بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق في التاسع من يناير الجاري، حيث تلعب مباراتها الأولى ضد نيجيريا يوم 11 من الشهر ذاته، ثم تواجه غيينا بيساو والسودان يومي 15 و19 يناير.
وأبلغ البرتغالي كارلوس كيروش الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الرياضة نيته الاعتزال بعد تحقيق هدفه الرئيسي مع المنتخب المصري بالتأهل إلى كأس العالم هذا العام، وقيادة الفريق في البطولة لآخر مرة من مقعد المدرب.
وزير الرياضة المصري أكد على ضرورة السعي نحو تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا، مطالبا كيروش بالنظر إلى البطولة بنفس أهمية التأهل لكأس العالم.
مفاجأة كيروش
وأبلغ البرتغالي كارلوس كيروش الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الرياضة نيته الاعتزال بعد تحقيق هدفه الرئيسي مع المنتخب المصري بالتأهل إلى كأس العالم هذا العام، وقيادة الفريق في البطولة لآخر مرة من مقعد المدرب.
وزير الرياضة المصري أكد على ضرورة السعي نحو تحقيق لقب كأس أمم إفريقيا، مطالبا كيروش بالنظر إلى البطولة بنفس أهمية التأهل لكأس العالم.
وانتقد خبراء قرار المدرب البرتغالي بالاعتزال، والإعلان عنه في وقت حساس قبل بطولتي كأس أمم إفريقيا وكأس العالم.
وأكد النقاد أنه حتى لو قرر كيروش الاعتزال نهاية العام، بعد مسيرة طويلة، فأن من الأكثر "حكمة" لو أعلن عن نيته بعد انتهاء البطولتين الحاسمتين.
وأرجأ بعض الخبراء إلى أن قرار كيروش قد يكون "محاولة" منه لتخفيف الضغوطات الجماهيرية عليه، وكأنه يوجه رسالة بأن بقاءه مؤقت، وأن يدعوه "يعمل بسلام".
وتسعى مصر لتحقيق اللقب الثامن في تاريخها، رغم المنافسة القوية التي تنتظرها من المنتخبات الأخرى المدججة بالمحترفين في كل أنحاء أوروبا والعالم.
ويمر البرتغالي كارلوس كيروش بحالة من الرفض عند الكثير من جمهور كرة القدم في مصر، وخاصة جمهوري الأهلي والزمالك، بسبب اختياراته التي استبعد خلالها عدة نجوم بارزين في الفريقين.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
الأكثر قراءة
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
Lebanon 24
لا يرفضون طلباً.. هذه الابراج هي الاكثر تهذيباً!
00:00 | 2022-01-06
06/01/2022 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
Lebanon 24
بماذا اجابت سوريا على اعلان باسيل استعداده لزيارتها؟
01:15 | 2022-01-06
06/01/2022 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يافطة مجهولة المصدر تُزال بعد دقائق من وضعها... ما علاقة السعودية بها؟
Lebanon 24
يافطة مجهولة المصدر تُزال بعد دقائق من وضعها... ما علاقة السعودية بها؟
12:22 | 2022-01-06
06/01/2022 12:22:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت وأحداث سارة.. إليكم توقعات ليلى عبد اللطيف المهنية والعاطفية لعام 2022
Lebanon 24
مفاجآت وأحداث سارة.. إليكم توقعات ليلى عبد اللطيف المهنية والعاطفية لعام 2022
03:30 | 2022-01-06
06/01/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحدث إطلالة له من الامارات.. هكذا بدا الحريري (صورة)
Lebanon 24
في أحدث إطلالة له من الامارات.. هكذا بدا الحريري (صورة)
23:50 | 2022-01-05
05/01/2022 11:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-01-06
هدف "عكسي كوميدي" وعلى طريقة الـ"بينغ بونغ" (فيديو)
14:00 | 2022-01-06
ديوكوفيتش في مركز إحتجاز المهاجرين!
11:00 | 2022-01-06
ماذا قال تشافي بعد تأهل برشلونة لثمن نهائي كأس إسبانيا؟
08:00 | 2022-01-06
رسالة من محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا (صورة)
02:00 | 2022-01-06
هذا الفريق يعاني من تفشي كورونا.. ويرسل "طلبا عاجلا"
23:00 | 2022-01-05
فوضى في حجرة "الشياطين الحمر"
فيديو
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
غزال رئيس الباراغواي اللبناني الأصل ينطح رقيبا في الجيش ويقتله.. إليكم التفاصيل (فيديو)
23:00 | 2022-01-05
06/01/2022 23:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تهاجم مايا دياب: "وجودك في الفن حرام ولبسك عاري"! (فيديو)
04:07 | 2022-01-05
06/01/2022 23:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
Lebanon 24
متظاهرون غاضبون يُطلقون 10 آلاف نحلة أمام قصر رئيس دولتهم! (فيديو)
12:30 | 2022-01-04
06/01/2022 23:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact