رسالة من محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا (صورة)

وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، رسالة إلى الجمهور المصري قبل أيام من انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.





وحث محمد صلاح في رسالته الجمهور المصري على الوقوف خلف المنتخب في المهمة القادمة ببطولة كأس أمم إفريقيا التي ستنطلق في الكاميرون بعد أيام قليلة.

الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكاس. خليكوا في ظهرنا #شجع_مصر pic.twitter.com/1jiN4yToJ0 — Mohamed Salah (@MoSalah) January 5, 2022

ونشر على حسابه الرسمي في موقع تويتر صورة له أثناء الاحتفال بإحدى أهدافه مع المنتخب المصري وكتب في تعليق عليها: "الطريق مش سهل بس احنا هنحارب علشان نرجع بالكأس، خليكوا في ظهرنا شجع مصر".

ولاقت رسالة محمد صلاح العديد من الردود والتعليقات الإيجابية، وحرص اللاعب على ارسالها قبل الانضمام إلى تدريبات المنتخب المصري المتوقع الأربعاء بعد عودته من إنجلترا.



ويلتقي المنتخب المصري مع نيجيريا في مستهل مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا، الثلاثاء المقبل، ويتمنى المنتخب المصري حصد اللقب الغائب منذ 12 عاماً.