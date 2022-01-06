رياضة

ماذا قال تشافي بعد تأهل برشلونة لثمن نهائي كأس إسبانيا؟

Lebanon 24
06-01-2022 | 11:00
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أبدى المدير الفني لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز، سعادته بفوز فريقه أمس الأربعاء، على ديبورتيفو ليناريس، وتأهله لثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وحول برشلونة تأخره بهدف دون رد أمام مضيفه ليناريس ديبورتيفو، من الدرجة الثالثة، إلى فوز 2-1 ، بعد أن قلب الطاولة على منافسه في غضون ست دقائق بفضل هدفي البديل الفرنسي، عثمان ديمبيلي، وفيران جوتغلا، في الدقيقتين 63، و69.

وقال تشافي بعد المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "إنه فوز مهم لأننا تأهلنا إلى الدور الثاني".

وشدد: "عانينا قليلا في الشوط الأول، كنا أفضل في الشوط الثاني، الملعب كان ضيقا، وهذا ظهر بشكل واضح".

وأردف "قلت للاعبين بعد الشوط الأول، يجب أن نحقق الفوز ونستغل الفرص، ونجحنا في التأهل".

وعن مستقبل ديمبيلي الذي ينتهي عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي، قال تشافي: "تحدثت مع عثمان ديمبيلي حول كرة القدم، وتمكن من التسجيل، وأحدث الفارق، حيث ظهر بشكل جيد على المستوى الفردي، أما موضوع تجديد عقده، فلا جديد حول الأمر".

وأضاف: "لقد كان يوما صعبا، وتوقع الجميع الفوز، لكن كرة القدم ليست كذلك، يجب أن نستفيد من المشاعر الإيجابية".
المصدر: روسيا اليوم
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