رياضة

ديوكوفيتش في مركز إحتجاز المهاجرين!

Lebanon 24
06-01-2022 | 14:00
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قررت أستراليا تعليق الترحيل الفوري لنجم كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياً، ليبقى في مركز احتجاز المهاجرين، بحسب ما أفاد محام حكومي في جلسة استماع بالمحكمة الخميس.

وفي مواجهة طعن قانوني من النجم الصربي، قال المحامي كريستوفر تران إن أستراليا لا تخطط لترحيله قبل الجلسة النهائية للمحكمة والمقرر عقدها يوم الاثنين.

وكان ديوكوفيتش وصل إلى مطار ملبورن الأربعاء تمهيداً لمشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام والتي يحمل لقبها تسع مرات.
المصدر: العربية
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