من هو رئيس مانشستر يونايتد التنفيذي الجديد؟



و قال ريتشارد أرنولد في تصريحات نقلها مانشستر يونايتد: "يشرفني أن أحظى بفرصة خدمة هذا النادي الرائع وجمهوره، أنا مصمم على استعادة ذلك الشرف بأيّ طريقة ممكنة".

أعلن مانشستر يونايتد الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت أنّ ريتشارد أرنولد سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للنادي اعتبارًا من 1 شباط 2022.