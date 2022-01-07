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رياضة
ما حقيقة توقيع محمد كنو مع فريق جديد؟
Lebanon 24
07-01-2022
|
05:00
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أكدت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب محمد كنو أبلغ إدارة الهلال بعدم توقيعه لأي عقد احترافي جديد مع أي نادي آخر.
وأضافت أن اللاعب حتى وقتنا الحالي لا يزال لاعب هلالي، وأن تركيزه يتجه نحو المباراة التي سيخوضها الفريق في كأس السوبر.
كما أعلن نادي الهلال السعودي، تجديد عقد محمد كنو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، حتى 2025.
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