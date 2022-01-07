لاعبان ينضمان لمصابي سان جيرمان بكورونا

أعلن باريس سان جيرمان متصدر ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، إصابة لاعبيه جوليان دراكسلر وآنخيل دي ماريا بفيروس كورونا.وتقرر عزل الثنائي في منزلهما، ليصبحا الأحدث في قائمة إصابات الفريق بالعدوى، التي ضمت الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي وخوان بيرنات وناثان بيتومازالا، والحارس سيرخيو ريكو، ودانييلو بيريرا.غير أن ميسي أنهى بالفعل فترة العزلة ويستأنف التدريبات مع الفريق في الأيام المقبلة بعد أن ثبتت إصابته مؤخرا خلال تواجده في الأرجنتين لقضاء عطلة أعياد الميلاد.