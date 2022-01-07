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رياضة
كوتينيو من برشلونة إلى أستون فيلا!
Lebanon 24
07-01-2022
|
11:00
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أعلن نادي أستون فيلا المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده على سبيل الإعارة مع لاعب الوسط البرازيلي الدولي، فيليب كوتينيو قادما من برشلونة.
وقال النادي الإنجليزي في بيان: "اتفق أستون فيلا وبرشلونة على انتقال فيليب كوتينيو لإكمال بقية هذا الموسم على سبيل الإعارة في فيلا بارك".
وأشار أستون فيلا إلى أن اتفاقه مع برشلونة يتضمن أيضا بندا بأحقيته في شراء النجم البرازيلي.
وسيسافر كوتينيو إلى برمنغهام في غضون الـ48 ساعة القادمة لإجراء الفحص الطبي وإتمام صفقة انتفاله لأستون فيلا.
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