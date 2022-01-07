زيدان مدربا لـ"باريس سان جيرمان" انطلاقا من الموسم المقبل

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن أسطورة الكرة الفرنسية ومدرب ريال مدريد السابق، زين الدين زيدان، سيدرب فريق باريس سان جيرمان انطلاقا من الموسم المقبل، خلفا لماوريسيو بوكيتينو.وقال الصحفي الشهير في شبكة "RMC" الرياضية، دانييل ريولو، إن زيدان سيخلف بوكيتينو في منصبه، مشددا على أن الأخير سيواصل مهامه حتى نهاية الموسم الحالي قبل تولي "زيزو" زمام الأمور في الفريق الباريسي، انطلاقا من موسم 2022 /2023.