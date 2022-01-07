قرعة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا تسفر عن مواجهة ثأرية

أسفرت قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، التي جرى سحبها اليوم الجمعة، عن مواجهة ثأرية بين طرفي نهائي النسخة الماضية، برشلونة حامل اللقب، ووصيفه أتلتيك بيلباو.وتوج فريق برشلونة بلقب بطل النسخة الماضية لمسابقة كأس ملك إسبانيا، على حساب أتلتيك بيلباو بالذات، إثر فوزه الساحق عليه (4-0) في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم السبت 17 نيسان 2021، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية.ورفع برشلونة بذلك كأس ملك إسبانيا للمرة الـ31 في تاريخ المسابقة، وهو رقم قياسي، موسعا الفارق بينه وبين وصيفه أتلتيك بيلباو إلى 8 ألقاب، ويليهما ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 19 لقبًا.بينما أوقعت القرعة قطبي العاصمة مدريد، ريال مدريد وأتلتيكو، في مواجهة فريقي إلتشي وريال سوسييداد، على الترتيب.وفي ما يلي نتائج قرعة دور الـ16 للنسخة الحالية من كأس إسبانيا:أتلتيكو بالياريس – فالنسياجيرونا – رايو فاييكانوسبورتينغ خيخون – قادشإلتشي – ريال مدريدريال سوسييداد – أتلتيكو مدريدريال بيتيس – إشبيليةأتلتيك بيلباو – برشلونةريال مايوركا – إسبانيول.