رياضة

رياض محرز يتزوج سراً عارضة بريطانية وفق الشريعة الإسلامية (صور)

Lebanon 24
08-01-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-904935-637772102187383302.png
Doc-P-904935-637772102187383302.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس الجمعة، أن اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، عقد قرانه على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد ابنة نجم الواقع دون وارد، سراً في حفل صغير وحسب قوانين الشريعة الإسلامية، نهاية العام الماضي.

 

وتظهر الصور الزوجين خلال حفل الزفاف بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات.

 
 
 
 
 

كما أشارت إلى أن محرز 30 عاماً وتايلور 23 عاماً، سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة، وذلك اتباعا للتشريعات المحلية بهذا الخصوص.

 

وأوضحت مصادر أن اللاعب الشهير وعارضة الأزياء "هما متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج في أواخر العام الماضي"، مضيفا أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".

 

هذا وكانت تايلور قد نشرت صور الزفاف في 14 أيلول الماضي عبر حسابها على "انستغرام"، دون الإشارة إلى ماهية الحفل وكتبت "ليلة البارحة كانت حلماً" مع إيموجي قلب، مرفقاً بحساب محرز.

 

وظل الاثنان مرتبطين ببعضهما لسنة ونصف، ثم أعلنا خطبتهما في حزيران 2021، وأهداها خاتما تبلغ قيمته 400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

 

 

 

 

 

 

كما ذكرت مصادر أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.

 

وكان اللاعب الجزائري قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال 29 عاماً التي تزوجها في عام 2015 ولديه منها ابنتان.

المصدر: العربية
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:36 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:57 | 2022-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2022-01-07
16:00 | 2022-01-07
14:00 | 2022-01-07
11:00 | 2022-01-07
08:00 | 2022-01-07
05:00 | 2022-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website