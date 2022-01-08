رياض محرز يتزوج سراً عارضة بريطانية وفق الشريعة الإسلامية (صور)

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أمس الجمعة، أن اللاعب الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي، عقد قرانه على عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد ابنة نجم الواقع دون وارد، سراً في حفل صغير وحسب قوانين الشريعة الإسلامية، نهاية العام الماضي.

وتظهر الصور الزوجين خلال حفل الزفاف بملابس بيضاء بالكامل، وبعد المراسم كرر الزوجان كلمة "قبول" التي تعني الموافقة على الزواج ثلاث مرات.

كما أشارت إلى أن محرز 30 عاماً وتايلور 23 عاماً، سيقيمان مراسم احتفال ثانية لجعل زواجهما قانونيا في المملكة المتحدة، وذلك اتباعا للتشريعات المحلية بهذا الخصوص.

وأوضحت مصادر أن اللاعب الشهير وعارضة الأزياء "هما متزوجان بشكل قانوني بموجب الشريعة الإسلامية بعد مراسم الزواج في أواخر العام الماضي"، مضيفا أن "حفل الزواج كان صغيرا لكنه كان مميزا".

هذا وكانت تايلور قد نشرت صور الزفاف في 14 أيلول الماضي عبر حسابها على "انستغرام"، دون الإشارة إلى ماهية الحفل وكتبت "ليلة البارحة كانت حلماً" مع إيموجي قلب، مرفقاً بحساب محرز.

وظل الاثنان مرتبطين ببعضهما لسنة ونصف، ثم أعلنا خطبتهما في حزيران 2021، وأهداها خاتما تبلغ قيمته 400 ألف جنيه إسترليني خلال إجازة كانا يقضيانها في ميكونوس في اليونان مع والدي تايلور، وانضم إليهما الأصدقاء المقربون فقط.

كما ذكرت مصادر أن محرز قد اشترى مع تايلور منزلا بقيمة مليوني جنيه إسترليني في منطقة شيشاير نهاية العام، متوقعين أن يكون منزل زوجية لهما.

وكان اللاعب الجزائري قد بدأ بمواعدة تايلور في صيف 2020، بعد انفصاله عن زوجته السابقة ريتا جوهال 29 عاماً التي تزوجها في عام 2015 ولديه منها ابنتان.