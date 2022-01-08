رياضة

في أمم إفريقيا.. حذاء جديد لمحمد صلاح

Lebanon 24
08-01-2022 | 05:00
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تستعد شركة "أديداس" للملابس الرياضية للإعلان عن حذاء جديد لـ محمد صلاح قائد منتخب مصر سيرتديه في كأس أمم إفريقيا 2021.
 
ولأول مرة سيحمل الحذاء توقيع محمد صلاح على غرار كبار لاعبي العالم الذين يُنتج لهم حذاء بأسمائهم.

وستتواجد كلمة "MO" على أحد الزوجين من الأحذية، مع وضع تاج الملك على الزوج الآخر.
 
وسيباع من الحذاء في العالم 1069 نسخة فقط، ورقم 69 هو إشارة للهدف الذي يرغب محمد صلاح في الوصول إليه ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر.
 
 
وسجل صلاح 43 هدفا مع منتخب مصر فيما يتربع حسام حسن على الصدارة بـ68 هدفا.

ويأتي تصميم الحذاء مشابه لذلك الذي ارتداه ليونيل ميسي في كأس العالم 2014 مع منتخب الأرجنتين.
 
(في الغول)
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