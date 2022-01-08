روجيه ميلا يهاجم مصر: العبوا في أوروبا إذا لم تروا أنفسكم أفارقة

شن نجم كرة القدم الكاميرونية روجيه ميلا هجومًا شرسًا على العديد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها مصر، بسبب بطولة كأس أمم إفريقيا المرتقبة.ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون نهائيات كأس أمم إفريقيا في الفترة بين 9 كانون الثاني الحالي وحتى 6 شباط المقبل.وكانت تلك البطولة محل شك كبير بسبب تفشي فيروس كورونا بشكل متزايد في الفترة الأخيرة، إلى جانب عدم رغبة الأندية الأوروبية في إطلاق سراح لاعبيها الإفارقة وسط الموسم الحالي.وطالب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، بتأجيل تلك النسخة من البطولة.ورأى روجيه ميلا أن بطولة أمم إفريقيا لم تجد الدعم الكافِ من دول شمال إفريقيا، ومن ضمنها مصر.وقال في تصريحات مع قناة "tv monde 5" الفرنسية: "البلدان المغاربية هي التي دائمًا ما تفسد الأمور!، دائمًا ما يحدثون فوضى".وأضاف: "أنا آسف، سأخبرهم هنا بصفتي شقيقهم، سواء كان المغرب أو مصر أو أيًا كان، فهذا ليس طبيعيًا".وواصل: "إذا لم يكونوا أفارقة، دعهم يذهبون ويلعبوا لأوروبا أو آسيا أو لأي شيء آخر، لكن ليس عليهم أن يأتوا ويحدثوا فوضى في القارة الإفريقية".واختتم: "لقد لعب أولئك دائمًا هنا في إفريقيا، وتطوروا وصنعوا مجدهم، لقد قبلناهم بالمناسبة، لذلك لا أرى سبب استمرارهم اليوم في التحدث بشكل سيء عن البلدان الأخرى وإفريقيا، فهذا ليس بالأمر الطبيعي".