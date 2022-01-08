رياضة

تعرف إلى الجوائز المالية لبطولة كأس أمم إفريقيا

Lebanon 24
08-01-2022 | 16:00
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، المزمع إقامتها في الكاميرون خلال الفترة ما بين 9 كانون الثاني الجاري و6 شباط المقبل.

وقال الـ"كاف" في بيان بعد اجتماع لجنته التنفيذية أمس الجمعة، إنه تمت زيادة الجوائز المالية للبطولة القارية بقيمة مليون و850 ألف دولار، وتم تقسيمها بحيث يحصل بطل كأس الأمم الإفريقية على 5 ملايين دولار، بزيادة نصف مليون دولار عن النسخة الماضية.
 
وأضاف: "يحصل الوصيف على 2 مليون و750 ألف دولار، بزيادة ربع مليون دولار، بينما ينال صاحبا المركزين الثالث والرابع مبلغ 2 مليون و200 ألف دولار لكل منهما، بزيادة 200 ألف دولار".

وأكد الـ"كاف" في بيانه، أن هذه الزيادة تتماشى مع التزامه بمكافأة الأداء المتميز وتعزيز مكانة كأس الأمم الإفريقية.

وتفتتح النسخة الـ33 من بطولة كأس أمم إفريقيا، التي يشارك فيها 24 منتخبًا للمرة الثانية على التوالي، غدا الأحد، بمباراة المنتخب المضيف الكاميرون ضد بوركينا فاسو، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتليها مواجهة إثيوبيا والرأس الأخضر لحساب المجموعة ذاتها.
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