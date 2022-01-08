رياضة

ميسي يغيب عن تدريبات باريس سان جيرمان

Lebanon 24
08-01-2022 | 23:00
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أفادت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، بأن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، غاب اليوم السبت عن مران فريقه الأخير قبل مباراته ضد ليون، غدا الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وأشارت "مونت كارلو" الفرنسية، إلى أن ميسي قد تدرب بشكل فردي، خلال اليومين الماضيين، وهو ما يعني أنه ليس جاهزا حتى الآن للعودة إلى المباريات، وتأكد عدم انضمامه إلى قائمة فريقه باريس سان جيرمان لمواجهة ليون، بعد غيابه اليوم عن مران الفريق الأخير.
وتم الإعلان رسميا يوم الأحد الماضي، إصابة "البرغوث" بفيروس كورونا، ولكن النادي الفرنسي أكد تعافيه من العدوى، وعودته إلى مدينة باريس يوم الخميس الماضي.

وأصدر باريس سان جيرمان بيانا رسميا قال فيه إن "ميسي سيواصل السير على البروتوكول الخاص بفيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة".

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 46 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مارسيليا، صاحب المركز الثاني.
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