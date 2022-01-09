"ريال مدريد" يكتسح فالنسيا برباعية

عاد فريق ريال مدريد، متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، سريعا إلى طريق الانتصارات بعد خسارة محبطة أمام خيتافي الأسبوع الماضي.وأحرز كل من كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور هدفين ليفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف لفالنسيا في المباراة التي جرت على ملعبه أمس السبت.وافتتح المهاجم الفرنسي التسجيل قبل الاستراحة من ركلة جزاء، محرزا هدفه 300 مع ريال مدريد في جميع المسابقات.وبهذا الهدف، أصبح بنزيما رابع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ النادي بعد ألفريدو دي ستيفانو (308) وراؤول (323) وكريستيانو رونالدو (450).وعاد فينيسيوس بقوة بعد غيابه عن آخر مباراتين لريال مدريد بسبب إصابته بفيروس كورونا، وسجل هدفين في بداية الشوط الثاني.وأحرز غونزالو غويديس هدف فالنسيا الوحيد في الدقيقة 76 بضربة رأس بعدما أنقذ الحارس تيبو كورتوا محاولته من علامة الجزاء.واختتم بنزيما الرباعية قبل دقيقتين على النهاية بتسديدة منخفضة من داخل منطقة الجزاء، بحسب وكالة رويترز.وقال بنزيما الصحفيين "إنه شرف وأنا فخور بالوصول إلى 301 هدف مع ريال مدريد لأنه أفضل ناد في العالم. لعبنا مباراة رائعة لأنفسنا وللجماهير أيضا التي استحقت ذلك بعد الخسارة أمام خيتافي".وعزز ريال مدريد موقعه في الصدارة ورفع رصيده إلى 49 نقطة من 21 مباراة، بفارق 8 نقاط عن إشبيلية الذي تتبقى له مباراتان إضافيتان ويستضيف خيتافي غدا الأحد.