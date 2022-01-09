"تورنتو" يتعاقد مع نجم نابولي إنسيني

وقع نجم نابولي، الإيطالي لورنتسو إنسيني، على عقد لمدة أربع سنوات سينضم بموجبه بدءا من يوليو المقبل إلى نادي تورونتو الكندي، الذي يخوض غمار منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.وسينضم ابن الـ30 عاما إلى فريقه الجديد مع انتهاء عقده مع نابولي في يونيو المقبل.وقال رئيس تورنتو، بيل مانينغ: "هذا يوم تاريخي ومثير لنادينا. لورنتسو لاعب مهاجم من الطراز العالمي في قمة مسيرته الكروية. لقد كان بطلا لأوروبا مع إيطاليا وقدم عروضا قوية في أكبر البطولات خلال مسيرته مع فريقه".وأضاف: "يملك لورنتسو موهبة لتغيير مجرى المباريات. يخوض كل مباراة بفرح وشغف، وسوف يحب معجبونا وداعمونا مشاهدته".