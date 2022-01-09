لعشاق كرة القدم... إليكم الموعد والبرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس إفريقيا

تنطلق مساء اليوم الأحد، منافسات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من شباط المقبل.وتفتتح البطولة الإفريقية بمواجهة منتخب الكاميرون، صاحب الأرض والجمهور، أمام نظيره بوركينا فاسو، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر اليوم، ويحتضنها الملعب الأولمبي في ياوندي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.وفيما يلي البرنامج الكامل وموعد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا بتوقيت غرينيتش:- الأحد 9 كانون الثانيالمجموعة الأولىالكاميرون - بوركينا فاسوإثيوبيا الرأس الأخضر- الإثنين 10 كانون الثانيالمجموعة الثانيةالسنغال – زيمبابويغينيا - ملاويالمجموعة الثالثةالمغرب – غاناجزر القمر - الغابون- الثلاثاء 11 كانون الثانيالمجموعة الخامسةالجزائر - سيراليونالمجموعة الرابعةنيجيريا - مصرالسودان - غينيا بيساو- الأربعاء 12 كانون الثانيالمجموعة السادسةتونس - ماليموريتانيا - غامبياالمجموعة الخامسةغينيا الاستوائية - كوت ديفوار- الخميس 13 كانون الثانيالمجموعة الأولىالكاميرون - إثيوبياالرأس الأخضر - بوركينا فاسو- الجمعة 14 كانون الثانيالمجموعة الثانيةالسنغال - غينياملاوي - زمبابويالمجموعة الثالثةالمغرب - جزر القمرالغابون - غانا- السبت 15 كانون الثانيالمجموعة الرابعةنيجيريا - السودان