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رياضة
لعشاق كرة القدم... إليكم الموعد والبرنامج الكامل لمباريات دور المجموعات في كأس إفريقيا
Lebanon 24
09-01-2022
|
11:00
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تنطلق مساء اليوم الأحد، منافسات النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، التي تستضيفها الكاميرون حتى السادس من شباط المقبل.
وتفتتح البطولة الإفريقية بمواجهة منتخب الكاميرون، صاحب الأرض والجمهور، أمام نظيره بوركينا فاسو، في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر اليوم، ويحتضنها الملعب الأولمبي في ياوندي، ضمن منافسات المجموعة الأولى.
وفيما يلي البرنامج الكامل وموعد مباريات دور المجموعات في كأس أمم إفريقيا بتوقيت غرينيتش:
- الأحد 9 كانون الثاني
المجموعة الأولى
الكاميرون - بوركينا فاسو
إثيوبيا الرأس الأخضر
- الإثنين 10 كانون الثاني
المجموعة الثانية
السنغال – زيمبابوي
غينيا - ملاوي
المجموعة الثالثة
المغرب – غانا
جزر القمر - الغابون
- الثلاثاء 11 كانون الثاني
المجموعة الخامسة
الجزائر - سيراليون
المجموعة الرابعة
نيجيريا - مصر
السودان - غينيا بيساو
- الأربعاء 12 كانون الثاني
المجموعة السادسة
تونس - مالي
موريتانيا - غامبيا
المجموعة الخامسة
غينيا الاستوائية - كوت ديفوار
- الخميس 13 كانون الثاني
المجموعة الأولى
الكاميرون - إثيوبيا
الرأس الأخضر - بوركينا فاسو
- الجمعة 14 كانون الثاني
المجموعة الثانية
السنغال - غينيا
ملاوي - زمبابوي
المجموعة الثالثة
المغرب - جزر القمر
الغابون - غانا
- السبت 15 كانون الثاني
المجموعة الرابعة
نيجيريا - السودان
غينيا بيساو - مصر
- الأحد 16 كانون الثاني
المجموعة السادسة
غامبيا - مالي
تونس - موريتانيا
المجموعة الخامسة
كوت ديفوار - سيراليون
الجزائر - غينيا الاستوائية
- الاثنين 17 كانون الثاني
المجموعة الأولى
الرأس الأخضر - الكاميرون
بوركينا فاسو - إثيوبيا
- الثلاثاء 18 كانون الثاني
المجموعة الثانية
ملاوي - السنغال
زيمبابوي - غينيا
المجموعة الثالثة
الغابون - المغرب
غانا - جزر القمر
- الأربعاء 19 كانون الثاني
المجموعة الرابعة
مصر - السودان
غينيا بيساو - نيجيريا
- الخميس 20 كانون الثاني
المجموعة الخامسة
كوت ديفوار - الجزائر
سيراليون - غينيا الاستوائية
المجموعة السادسة
مالي - موريتانيا
غامبيا - تونس
المصدر: روسيا اليوم
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