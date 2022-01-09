"ميدو" يكشف موقف محمد صلاح من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك (فيديو)

كشف أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك والإعلامي الحالي، موقف نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك.

وأكد ميدو أن صلاح أبدى استياءه من لافتة تحمل اسمه تم وضعها على حديقة داخل نادي الزمالك المصري، قبل أن يتم استبدالها مؤخرا، موضحا أن النجم المصري أبلغ مسؤولين كبارا في الدولة المصرية بذلك، وطلب أن يزال اسمه من على هذه اللافتة.

www.youtu.be/aHprrrN16y0



وشدد ميدو على أن النجم المصري، محمد صلاح، لا يرغب في تصنيف نفسه إذا كان أهلاويا أو زملكاويا، بجانب الأمور التسويقية الخاصة والمتعلقة بالإعلانات.

ويشار إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قد قرر مؤخرا، إطلاق اسم صلاح على إحدى حدائق النادي، من أجل تكريمه على ما يقدمه خلال مسيرته الكروية، حيث كتب عليها "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب"، ولم تمكث مكانها سوى عدة أيام، لتتم إزالتها، وتعليق لافتة أخرى تحمل اسم عصام مرعي، نجم الزمالك السابق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، وذلك ضمن جوائز "ذا بيست".

وضمت القائمة اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.