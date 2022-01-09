رياضة

"ميدو" يكشف موقف محمد صلاح من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك (فيديو)

Lebanon 24
09-01-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-905324-637773268253613461.jpg
Doc-P-905324-637773268253613461.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك والإعلامي الحالي، موقف نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، من لافتة تحمل اسمه بنادي الزمالك.
وأكد ميدو أن صلاح أبدى استياءه من لافتة تحمل اسمه تم وضعها على حديقة داخل نادي الزمالك المصري، قبل أن يتم استبدالها مؤخرا، موضحا أن النجم المصري أبلغ مسؤولين كبارا في الدولة المصرية بذلك، وطلب أن يزال اسمه من على هذه اللافتة.
 
www.youtu.be/aHprrrN16y0

وشدد ميدو على أن النجم المصري، محمد صلاح، لا يرغب في تصنيف نفسه إذا كان أهلاويا أو زملكاويا، بجانب الأمور التسويقية الخاصة والمتعلقة بالإعلانات.
ويشار إلى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، قد قرر مؤخرا، إطلاق اسم صلاح على إحدى حدائق النادي، من أجل تكريمه على ما يقدمه خلال مسيرته الكروية، حيث كتب عليها "حديقة الكابتن الزملكاوي محمد صلاح فخر العرب"، ولم تمكث مكانها سوى عدة أيام، لتتم إزالتها، وتعليق لافتة أخرى تحمل اسم عصام مرعي، نجم الزمالك السابق.
وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أعلن القائمة النهائية للمرشحين بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2021، وذلك ضمن جوائز "ذا بيست".
وضمت القائمة اللاعب المصري، ونجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، بحسب موقع "في الجول" الرياضي.
 
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-01-09
11:00 | 2022-01-09
08:00 | 2022-01-09
05:10 | 2022-01-09
02:00 | 2022-01-09
23:00 | 2022-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website