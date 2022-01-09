مخاوف أمنية وراء الغاء مباراة "العهد والنجمة"

أفاد مصدر مسؤول في قوى الامن الداخلي لـ"لبنان 24" أن "خشية أمنية حقيقية من توترات ومواجهات بين جمهوري فريق العهد والنجمة كانت وراء تأجيل المباراة التي كانت ستجري امس، وأن التأجيل وفّر على البلد توترات وأحداث كان من الممكن تطورها الى ما قد لا تحمد عقباه، لا سيما في الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد".