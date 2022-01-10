أستراليا تحسم ملف "تأشيرة جوكوفيتش"







ويسعى صاحب الـ34 عاما للطعن بقرار الإلغاء المفاجئ لتأشيرته، حتى يتمكن من مغادرة مركز احتجاز في ملبورن والسعي لتحقيق فوزه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير.



ودعا قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي إلى جلسة استماع عبر الإنترنت للبت في القضية، الاثنين، في دراما قانونية أثارت اهتمام مشجعي هذه الرياضة بأنحاء العالم.



ولم يكشف جوكوفيتش، المشكك علنا في اللقاحات، عن حالته بالنسبة للتحصين ضد "كوفيد 19"، لكن في ملف قضائي من 13 صفحة نشر الأحد، قال محامو الحكومة الأسترالية إن مسألة "الأرضية المشتركة" بين الجانبين في النزاع القانوني هي أن جوكوفيتش "غير ملقح". أعلنت أستراليا، أن الصربي نوفاك جوكوفيتش لاعب التنس المصنف أول عالميا "غير ملقح ضد فيروس كورونا"، وأن معركته القانونية للبقاء في البلاد "يجب رفضها".ويسعى صاحب الـ34 عاما للطعن بقرار الإلغاء المفاجئ لتأشيرته، حتى يتمكن من مغادرة مركز احتجاز في ملبورن والسعي لتحقيق فوزه العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير.ودعا قاضي المحكمة الفدرالية أنتوني كيلي إلى جلسة استماع عبر الإنترنت للبت في القضية، الاثنين، في دراما قانونية أثارت اهتمام مشجعي هذه الرياضة بأنحاء العالم.ولم يكشف جوكوفيتش، المشكك علنا في اللقاحات، عن حالته بالنسبة للتحصين ضد "كوفيد 19"، لكن في ملف قضائي من 13 صفحة نشر الأحد، قال محامو الحكومة الأسترالية إن مسألة "الأرضية المشتركة" بين الجانبين في النزاع القانوني هي أن جوكوفيتش "غير ملقح".





وقال جوكوفيتش انه حصل على إعفاء من التطعيم ضد "كوفيد 19" عندما سافر إلى أستراليا الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس في 16 ديسمبر 2021.



وشدد محامو وزيرة الداخلية كارين أندروز على أن الإعفاء من التطعيم في البلاد ينص على أن الإصابة السابقة "لا تمنع التلقيح". وأضافوا أن الأشخاص الذين لم يطعموا يطرحون خطرا أكبر في نقل عدوى كورونا للآخرين، مما يشكل عبئا على النظام الصحي.وقال جوكوفيتش انه حصل على إعفاء من التطعيم ضد "كوفيد 19" عندما سافر إلى أستراليا الأربعاء، بعد أن ثبتت إصابته بالفيروس في 16 ديسمبر 2021.وشدد محامو وزيرة الداخلية كارين أندروز على أن الإعفاء من التطعيم في البلاد ينص على أن الإصابة السابقة "لا تمنع التلقيح".

كما رفضوا حجة أخرى، مفادها أن "جوكو" عومل بشكل غير عادل، لأنه تعرض لضغوط للسماح لعنصر الحدود باتخاذ قرار بشأن تأشيرته من دون منحه وقتا إضافيا للراحة والتشاور مع محاميه.



وأكدوا أن جوكوفيتش منح وقتا كافيا لعرض قضيته على عنصر الحدود، وكان قد اتصل سابقا بمحاميه.



وذكرت الحكومة الأسترالية أنه "يجب رفض الطلب مع تحمل التكاليف".



وقال المحامون إنه حتى إذا انحاز القاضي إلى جوكوفيتش، فعليه إلغاء التأشيرة فقط، وعلى عناصر مراقبة الحدود اتخاذ "قرار إلغاء آخر".