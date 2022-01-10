رياضة

سبب منطقي يدفع مبابي إلى تجديد عقده مع باريس سان جرمان.. ما هو؟

Lebanon 24
10-01-2022 | 08:00
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 ذكرت صحيفة “لو باريسيان” الفرنسية بأن كيليان مبابي نجم وهداف باريس سان جيرمان قد ينتهي به المطاف بتجديد عقده مع ناديه الباريسي، ونسيان حلم الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

وارتبط اسم كيليان مبابي بالانتقال للعب في صفوف ريال مدريد، حيث يعد حلم من أحلام اللاعب التواجد في ملعب “سانتياجو برنابيو”، كذلك الحال بالنسبة للمرينجي الذي يخطط إلى التعاقد مع النجم الفرنسي من فترة طويلة.

وسينتهي عقده الدولي الفرنسي كيليان مبابي مع فريقه باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، ويحق له الآن التعاقد مع أي فريق آخر على أن ينضم إليه عقب انتهاء الموسم.
وأوضحت الصحيفة أن بالرغم من اقتراب كيليان مبابي من الانضمام إلى ريال مدريد مجاناً في الصيف عقب انتهاء عقده، إلا أن مبابي قد ينتهي به المطاف بتجديد عقده.
 
وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد حريص على التعاقد مع مبابي مجاناً في صفقة انتقال حر، لكنه قد يقرر تأجيل هذه الخطوة بسبب حقيقة أنه سعيد بكرة القدم التي يلعبها في باريس سان جيرمان، وهذا سبب منطقي يدفعه إلى البقاء خشية تراجع مستواه مع المرينجي.

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