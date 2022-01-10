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رياضة
مفاجأة... هل سيرحل كريستيانو رونالدو إلى برشلونة؟!
Lebanon 24
10-01-2022
|
11:00
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لن يكون مفاجئا إعادة ربط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ببرشلونة الإسباني مجددا، إذ يبدو أن اللاعب سئم من ناديه الحالي مانشستر يونايتد الإنكليزي.
ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رونالدو أبلغ بالفعل وكيل أعماله خورخي مينديز أنه سئم من نادي "الشياطين الحمر" وأن عليه البحث عن ناد آخر له في حالة استمرار النادي الإنجليزي في سياسته غير المنتظمة، إذ لم يتمكن المدرب الألماني رالف رانجنيك من تطبيق الاستقرار المطلوب.
ويواجه المدرب الألماني لمانشستر يونايتد أزمة كبيرة في غرفة تبديل الملابس بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون 0-1 يوم الاثنين الماضي، ضمن "البريمير ليغ".
ويرغب 11 لاعبا الآن مغادرة النادي بعد أن أصيبوا بخيبة أمل من إمكانية عودة مانشستر يونايتد لسابق عهده، أبرزهم كريستيانو رونالدو.
وبالنظر إلى الوضع غير المريح للمهاجم البرتغالي مع مانشستر، إضافة لعلاقة مينديز الممتازة مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ومرير المشروع الرياضي في النادي ماتيو أليماني، وحاجة المدرب تشافي هيرنانديز للتوقيع مع مهاجم، فلن يكون من المفاجئ إعادة ربط اسم رونالدو مع برشلونة.
ويرتبط رونالد بعقد مع مانشستر حتى عام 2023، ونجح هذا الموسم من تسجيل 8 أهداف في الدوري الإنجليزي حتى الآن.
المصدر: روسيا اليوم
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