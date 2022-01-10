أرتيتا: أرسنال لا يملك الرغبة

اعترف ميكل أرتيتا مدرب أرسنال أن تاريخ ناديه العريق في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم زاد من مرارة الهزيمة المفاجئة 1-صفر في الدور الثالث أمام نوتنغهام فورست، يوم الأحد.وانتهت آمال أرسنال في تعزيز رقمه القياسي وحصد لقبه 15 في كأس الاتحاد بخسارته أمام نوتنغهام المنتمي للدرجة الثانية ولم ينجح خلال المباراة في تسديد كرة واحدة على المرمى، وعبر أرتيتا عن خيبة أمله لعدم إظهار فريقه الرغبة في الفوز.وقال أرتيتا للصحافيين: نشعر بجرح بالغ. إنها مسابقة مرتبطة بتاريخ النادي والخروج منها بهذا الشكل اليوم يعد انتكاسة كبيرة، أشعر بخيبة أمل بالغة بسبب الأداء أولا وقبل كل شيء، ليس بسبب الهزيمة ولكن لعدم وجود الرغبة والعزيمة لتغيير الأمور. كنا بحاجة إلى إظهار المزيد من الرغبة والتعطش للفوز بأي ثمن في كل لعبة.