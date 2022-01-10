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رياضة
أول ظهور وتصريح للصربي دجوكوفيتش بعد الإفراج عنه
Lebanon 24
10-01-2022
|
23:00
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نشر نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، صورة له في ملاعب ملبورن، في أول ظهور له بعد الإفراج عنه من مركز احتجاز المسافرين في مدينة ملبورن الأسترالية.
ونشر دجوكوفيتش الصورة عبر حسابه في "فيسبوك"، وأرفقها بالقول: "أنا مسرور وممتن لأن القاضي أبطل إلغاء تأشيرتي".
وأضاف: "رغم كل ما حدث، أريد أن أبقى وأحاول المنافسة في بطولة أستراليا. ما زلت أركز على ذلك. جئت إلى هنا للعب في أحد أهم الأحداث التي تقام أمام الجماهير الرائعة".
وأتم: "في الوقت الحالي لا يمكنني قول المزيد، شكرا لكم جميعا لوقوفكم معي خلال كل هذا، وتشجيعي على البقاء قويا".
ولا يزال مصير مشاركة النجم الصربي في بطولة أستراليا المفتوحة غامضا، حيث من المتوقع أن يصدر وزير الهجرة قراره النهائي في الساعات المقبلة.
المصدر:
روسيا اليوم
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