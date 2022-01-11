خبر سارّ من نادي برشلونة لجمهوره!

أعلن نادي برشلونة شفاء نجميه فيران توريس وبيدري من فيروس كورونا المُستجد “كوفيد – 19″، وهو ما يُعد خبراً ساراً للمُدرب تشافي هيرنانديز.

وأعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر أن نتائج اختبار كورونا الذي أجراه النجمان كانت سلبية، وهو الأمر الذي يفتح الباب أمامهما للانضمام للفريق في العاصمة السعودية الرياض استعداداً لمُنافسات كأس السوبر الإسباني.

وسيلعب برشلونة مع غريمه التقليدي ريال مدريد يوم الأربعاء المُقبل على أرض ملعب الملك فهد في الرياض في نصف نهائي كأس السوبر، فيما سيلعب يوم الخميس أتلتيكو مدريد مع أتلتيك بيلباو في نصف النهائي الثاني على أرض نفس الملعب.



وسيُقام اللقاء النهائي بين الفريقين الفائزين في مُبارتي نصف النهائي يوم الأحد المُقبل المُوافق 16 كانون الثاني على أرض نفس الملعب.



وينتظر جمهور برشلونة تحقيق اللقب الأول تحت قيادة المُدرب تشافي، كما سيكون الجميع على موعد مع الظهور الرسمي الأول للنجم فيران توريس بقميص الكتلان بعد انتقاله مؤخراً قادماً من مانشستر سيتي.