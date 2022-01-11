رياضة

بعمر الـ54.. لاعب كرة قدم يتعاقد مع فريق جديد!

Lebanon 24
11-01-2022 | 11:00
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وقع أسطورة كرة القدم اليابانية كازويوشي ميورا بعمر الرابعة والخمسين عقدا مع فريق من الدرجة الرابعة يدربه شقيقه، بحسب ما أعلن ناديه الجديد الثلاثاء.

وبانضمامه إلى سوزوكا بوينت غيترز، وعد "الملك كازو" بـ"القتال لمساعدة الفريق بالفوز في أرض الملعب".

وأُعلن عن العقد في الحادي عشر من يناير الساعة الحادية عشرة و11 دقيقة، في رمزية للاعب الذي سيرتدي الرقم 11.

وأكّد ميورا الذي سيبلغ الخامسة والخمسين في فبراير المقبل، تلقيه عدة عروض من اليابان والخارج، بعد أن كان الموسم الماضي ضمن صفوف يوكوهاما أف سي في الدرجة الأولى، ليعزز رقمه كاللاعب الأكبر سنا في اليابان.

لكنه لم يخض سوى دقيقة وحيدة مع الفريق الذي حل أخيرا في الدوري المحلي.

وقال ميورا إنه رفض عرضا لتمديد عقده مع يوكوهاما كي تسنح له فرصة اللعب أكثر.

وكتب في بيان نشره ناديه الجديد: "أشكرهم لمنحي فرصة اللعب هنا".

وسرق ناديه الجديد الأضواء في 2019 عندما أصبح أول فريق ياباني تدربه سيدة هي الإسبانية ميلا مارتينيس.

ويأمل اللاعب الطامح بالاستمرار في الملاعب حتى الستين من عمره، أن يكون دوره أكبر في صفوف الفريق الذي يدربه شقيقه الأكبر ياسوتوشي.

وفي مسيرته الطويلة، حمل ميورا ألوان أندية في البرازيل، اليابان، إيطاليا، كرواتيا وأستراليا، علما بأنه استقر في البرازيل عام 1982 ووقع أول عقوده الاحترافية مع سانتوس في 1986.

وكان ميورا من أشهر اللاعبين الآسيويين في تسعينيات القرن الماضي، خصوصا بعد اطلاق اليابان دوري المحترفين عام 1993.

سجل 55 هدفا في 89 مباراة في صفوف منتخب اليابان، لكنه استبعد بشكل جدلي عن التشكيلة التي خاضت مونديال 1998 في فرنسا في باكورة مشاركات الساموراي في نهائيات كأس العالم.
 
صورة
المصدر: روسيا اليوم
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