مفاجأة من العيار الثقيل... هل ينتقل نجم ريال مدريد إلى برشلونة؟

فجر برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني الشهير مفاجأة من العيار الثقيل حول سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالليغا.ووفقا للبرنامج الإسباني، فإن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، تحدث مؤخرا مع لاعب وسط ريال مدريد إيسكو بشأن الانتقال إلى "كامب نو".وينتهي عقد إيسكو مع الملكي في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات معه حاليا من أجل التجديد.وسيرحل إيسكو مجانا عن ريال مدريد في الصيف المقبل، حال استمراره لنهاية الموسم الجاري في البرنابيو.وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هناك اتفاقا مبدئيا بين إيسكو وبرشلونة على إتمام الصفقة بنهاية الموسم.